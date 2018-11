Aus Zwinger gestohlen Becko aus Münchner Tierheim entführt: Hohe Belohnung ausgesetzt

Ermittlungen wegen schweren Diebstahls

Becko war in der Nacht auf Mittwoch aus seinem Zwinger entführt worden. Am Morgen fanden die Pfleger Spuren, die vermuten lassen, dass Becko nicht freiwillig mit den Entführern mitgegangen ist. Die Polizei ermittelt wegen schweren Diebstahls, immerhin mussten der oder die Täter einbrechen, um an Becko zu kommen.