Wolowicz wurde stets auch von der Opposition mit gewählt. In den vergangenen Jahren machte er als Mahner auf sich aufmerksam. Die extrem hohen Gewerbesteuereinnahmen dürften den Stadtrat nicht zu hohen Ausgaben verleiten, so seine These. Gewerbesteuern könnten schnell einbrechen. Ausgaben, etwa für einmal geschaffene Stellen, blieben aber hoch.