Aus nach über 30 Jahren Gerhard Delling kündigt seinen Vertrag mit der ARD

Demnach hat Delling seinen Vertrag mit dem ARD zum Mai 2019 gekündigt. "Ich will nach den vielen Jahren jetzt Neues kennenlernen, will mich ausprobieren, will noch viel lernen", erklärt Delling gegenüber der "Bild". Auch einen Plan für die Zukunft habe er schon: "Digitale Inhalte reizen mich, ich denke über die Entwicklung einer Fußball-App nach. Und ich will noch ein Buch schreiben - vielleicht sogar einen Roman", so Delling.