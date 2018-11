Aus nach über 20 Jahren Robert De Niro spricht über die Trennung von Grace Hightower

Mitte November ließ eine Person, die dem Hollywood-Paar nahesteht, gegenüber "Page Six" verlauten, dass die beiden nicht mehr zusammenleben. Fans hatten außerdem in den letzten Wochen bemerkt, dass Robert De Niro sich auf Veranstaltungen, auf denen seine Frau an seiner Seite erwartet wurde, öfter allein blicken ließ. Der Schauspieler und die ehemalige Flugbegleiterin lernten sich 1987 in London kennen und heirateten 1997.