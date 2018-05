Aus nach Staffel neun Andrew Lincoln steigt bei "The Walking Dead" aus

Großer Schock für alle Fans von "The Walking Dead"! Wie das US-Magazin "Collider" berichtet, verliert die beliebte Horror-Reihe ihren Hauptcharakter. Der britische Schauspieler Andrew Lincoln (44), allen Serien-Liebhabern besser bekannt als Rick Grimes, wird demnach zum Ende der neunten Staffel das AMC-Format verlassen. Vielleicht noch schlimmer: Auch in den kommenden Ausstrahlungen wird Lincoln nur in rund der Hälfte der Folgen zu sehen sein. Nach dem Aus seines Serien-Sohnes Carl Grimes, gespielt von Chandler Riggs (18), verliert "The Walking Dead" nun die zweite tragende Rolle innerhalb kürzester Zeit.