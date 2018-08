"Aus Liebe zu meinen Kindern" Jan Ullrich will eine Therapie machen

Die Zeit im Gefängnis schildert er in "Bild" als "eine der härtesten Prüfungen meines Lebens", erzählt unter anderem: "Überall Kot und Urin auf dem Boden und an den Wänden. Ich habe Platzangst bekommen, konnte nicht schlafen." Zu Schweiger muss Ullrich nun mindestens 50 Meter Abstand halten. Der Filmstar hatte in der "Bild am Sonntag" über den Vorfall gesagt: Ullrich sei uneingeladen auf seinem Grundstück aufgetaucht, sei aggressiv gewesen. Schweiger habe daraufhin die Polizei verständigt. Die beiden kennen sich laut Schweiger seit zwei Jahren, sind Nachbarn auf Mallorca.