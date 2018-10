"Aus Liebe wurde Freundschaft" Michael Wendler: Trennung von Ehefrau Claudia Norberg

Das Paar war fast 30 Jahre liiert, sie lernten sich als Jugendliche kennen. Geheiratet wurde im Jahr 2009. Ihre gemeinsame Tochter ist im Teenager-Alter. Die Familie lebte seit 2015 in den USA. Claudia Norberg werde laut Wendler zurück nach Deutschland ziehen. Seine Tochter bleibe bei ihm, da sie sich in Amerika "einen Freundeskreis aufgebaut" habe. Den Glauben an die Liebe scheint der Schlagerstar aber nicht verloren zu haben. Er würde sich "gerne wieder verlieben" und könne sich "auch eine erneute Hochzeit vorstellen".