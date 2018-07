Aus für Traditionswirtschaft Oberaudorf: Das Gasthaus Waller macht dicht

In München machen Burgerläden in alten Gaststätten auf

Modernisieren und sanieren – das ist in solchen Fällen meist zu erwarten, das Ergebnis kennt man in einigen Fällen. Dass der Betrieb trotzdem und trozt neuer Leitung im alten Stil weitergehen solle, hat man in München in jüngster Zeit mehrmals von den besitzenden Brauereien vernommen. Tatsächlich ist beim Tambosi wenig vom früheren Kaffeehaus-Ambiente übriggeblieben, und in den Drugstore soll jetzt doch, nach erstem Dementi, eine Burger-Kette einziehen (AZ berichtete).