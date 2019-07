Aus für Team Cooga? Lady Gaga hat es offenbar doch nicht auf Bradley Cooper abgesehen

Läuft da was zwischen Lady Gaga (33) und Bradley Cooper (44, "Hangover")? Dieser Eindruck entstand bei vielen Fans der beiden, nachdem sie im Musikfilm "A Star Is Born" und wenig später bei der Oscar-Verleihung so außerordentlich harmoniert hatten. Als sich Cooper dann von Top-Model Irina Shayk (33) getrennt hatte, schien die Bestätigung der Gerüchte nur noch reine Formsache. Doch wer Team "Cooga" die Daumen drückt, der könnte nun enttäuscht werden. Die Sängerin hat es dem Anschein nach auf einen ganz anderen Mann abgesehen.