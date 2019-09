Aus für die Wrestlerinnen Netflix-Serie "Glow": Staffel vier läutet das Ende ein

Wie geht die Geschichte weiter?

Am Ende der dritten Staffel, die Netflix im August verfügbar machte, fanden sich die Wrestlerinnen rund um Ruth (Alison Brie, 36) mit ihrer eigenen Show in Las Vegas wieder. Doch haben die "Gorgeous Ladies of Wrestling" in ihrer jetzigen Form Bestand? Nachdem sich im Staffelfinale bereits ein Bruch zwischen Ruth und Debbie (Betty Gilpin, 33) angedeutet hat, scheint die Verlängerung der Show in Gefahr zu sein.