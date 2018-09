München - Neue Wiesn – neues Playmate. Seit vielen Jahren gibt es zum größten Volksfest der Welt jährlich ein Playboy-Model – mit und ohne Tracht. Heuer ist es die Fränkin Julia Prokopy (23). Schon in der Vergangenheit präsentierte sie sich gerne auf der Bühne. So wurde sie 2016 "Miss Nürnberg". Nachdem sich dann 2017 der "Bachelor" nicht in Julia verliebt hatte, kam sie dieses Jahr dann noch unter die ersten 50 von Heidi Klums "Topmodels".