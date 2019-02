Noch vor der Saison soll Arp dem Rekordmeister abgesagt haben, trotz eines angeblich lukrativen Angebotes. Diesmal soll alles klar sein. Am Dienstag hatte Arp beim 1:0 gegen den 1. FC Nürnberg sein erste Pflichtspiel in dieser Saison über 90 Minuten gemacht, dabei einen guten Eindruck hinterlassen. Stürmt er schon bald in der Allianz Arena statt im hohen Norden?