Aus der Mühle zum perfekten Kaffee Wie sich der Mahlgrad auf den Kaffee auswirkt

Von fein bis grob - Mahlgrade und ihre Vorteile

Grob lässt sich der Mahlgrad in drei Stufen unterteilen: fein gemahlen, mittelfein gemahlen und grob gemahlen. Natürlich lassen sich auch Zwischenstufen einstellen und ausprobieren, um den Kaffee auf den eigenen Geschmack hin zu verfeinern. Der feine Mahlgrad eignet sich etwa am besten für Espressomaschinen und Kaffeevollautomaten, denn hier hat der Kaffee nur eine recht kurze Kontaktzeit. Schließlich soll der Kaffee in einer kurzen Extraktionsdauer gepresst werden. Ein Espresso etwa benötigt unter 30 Sekunden nur feines Kaffeepulver, garantiert daher, dass er dennoch die gewünschten Aromastoffe an den Kaffee abgeben kann. Espressomaschinen und Vollautomaten arbeiten schnell und brauchen daher die Kontaktfläche des feinen Mahlgrads. Grob gemahlener Kaffee hingegen ist ideal für die French Press, denn diese bereitet den Kaffee mit der sogenannten Full Immersion Methode zu. Hierbei zieht der Kaffee mehrere Minuten und das Pulver liegt während der Brühzeit vollständig im Wasser. Zu feines Pulver würde den Kaffee in der French Press hier zu stark und aromatisch machen.