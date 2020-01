München/Ramersdorf-Perlach – Um kurz nach 20 Uhr abends knallte es, Anwohner berichteten von "aus den Rahmen baumelnden Fenstern". In der St.-Martin-Straße in Ramersdorf-Perlach sind bei einer Verpuffung in einer Wohnung am Freitag drei Menschen schwer verletzt worden. Wie die Münchner Feuerwehr berichtet, erlitten eine 32-jährige Frau und ihre sechsjährige Tochter bei der Explosion schwerste Brandverletzungen, diese seien als "lebensbedrohlich einzuordnen".