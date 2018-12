Aus dem Schrank von Schwägerin Meghan? Herzogin Kate überrascht mit modischer Premiere

Völlig neuer Look

Dass die Herzogin von Cambridge gerne einmal in Hosen statt in Kleider schlüpft, ist nicht neu. Doch ihre jüngste Hosenwahl macht aufmerksam. Zum ersten Mal zeigt sich die 36-Jährige in einer weitgeschnittenen Anzughose, wie man sie sonst nur von ihrer Schwägerin, Herzogin Meghan (37), kennt. Dazu kombiniert die 36-Jährige neben einem auffälligen Gürtel ein weißes Oberteil sowie einen olivgrünen Blazer mit farblich passender Clutch und spitze Stilettos.