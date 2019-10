Aus dem Netz ins Fernsehen Insta-Zwillinge Lisa und Lena möchten im "Tatort" mitspielen

Erstmals werden die beiden in "Was wir wussten - Risiko Pille" neben Nina Kronjäger, Thomas Heinze und Luise Wolfram zu sehen sein. Das Erste zeigt den TV-Film am 23. Oktober um 20:15 Uhr. Doch da ist noch lange nicht Schluss. Die beiden möchten "auf Dauer endlich was Richtiges machen und die große Plattform, die wir auf Instagram bekommen haben, ernsthaft nutzen", erklärt Lena weiter.