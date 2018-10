Sanierung muss eng mit den Urheberrechtsinhabern abgestimmt werden

"Wie heute von den Rechtsanwälten als richtig bestätigt, haben wir von Anfang an engen Kontakt zu Architekt Rollenhagen gehalten und werden dies auch weiter tun. Mehr war bisher nicht möglich", so Geschäftsführer Max Wagner. Denn ein Verzicht auf das Urheberrecht ist juristisch nicht möglich, erklären die Rechtsanwälte. So wird es darauf ankommen, den weiter zu verfolgenden Entwurf eng mit den Urheberrechtsinhabern abzustimmen. Daher ist es nötig, am Freitag einen Entwurf auszuwählen, damit die Gespräche konkretisiert werden können.