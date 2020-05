"Nach dem Lockdown ist über die Feiertage auch der Lkw-Verkehr freigegeben"

Außerdem besteht weiterhin wegen Corona eine internationale Reisewarnung des Auswärtigen Amtes. Das zwingt zum Deutschland-Urlaub. Insgesamt eine schwierige Gemengelage. Ob man das Chaos an beliebten Reisezielen vermeiden kann? "Das ist mehr Wunsch als Wirklichkeit", antwortet Greipel. Der Auto-Club rechnet mit einem intensiven Kfz-Verkehr, zwar nicht ganz so extrem wie in den 1960ern, als sich viele Deutsche erstmals ein eigenes Fahrzeug leisten konnten, aber so ähnlich. Und nicht zu vergessen: "Nach dem Lockdown ist über die Feiertage auch der Lkw-Verkehr freigegeben", so Greipel. Bedeutet: viel Zusatzverkehr. Vor allem an den Startpunkten von Bergwanderungen erwartet der ADAC einen massiven Andrang. Greipel rät: "Da sollte man sich gut überlegen, ob man an den Feiertagen in die Berge fahren muss oder die Wandertour nicht doch verschieben kann." Um zumindest technische Komplikationen auszuschließen, rät der ADAC Südbayern zu einem Fahrzeug-Check. Die Reise soll sich schließlich nicht wegen eines sichtbar kaputten Reifens oder wegen Ölverlusts verzögern. Flüssigkeitsstände solle man vor einer längeren Fahrt unbedingt kontrollieren.