August Baron von Finck Münchner Multi-Milliardär: Geheime Zahlungen an die AfD?

August Baron von Finck: Wer ist das Münchner Phantom?

Jetzt führt die Spur des AfD-Sponsorings also nach München – ausgerechnet zu dem Mann, der zwar mit seinem Familienimperium in München omnipräsent scheint, aber selbst so gut wie nie in Erscheinung tritt. Wer ist das Phantom, das mit den Ideen der AfD, als sie noch gar keine Partei gewesen ist, sondern nur eine politische Strömung, bereits sympathisiert haben soll?