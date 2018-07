"Augsburg für Krawalltouristen" Aufruf zu Gewalttaten: Durchsuchungen bei Netzaktivisten

München - Die Strafverfolgungsbehörden in Bayern haben in mehreren Städten in Deutschland Vereinsräume und Wohnungen von Netzaktivisten durchsuchen lassen. Mit der Durchsuchung habe man die Identität der Personen feststellen wollen, die für die Veröffentlichung eines Reiseführers "Augsburg für Krawalltouristen" im Internet verantwortlich seien, berichtete die Generalstaatsanwaltschaft München am Mittwoch. In dem Dokument war zu gewalttätigen Protesten gegen den AfD-Parteitag am vergangenen Wochenende in Augsburg aufgerufen worden.