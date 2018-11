Augen auf bei der Maklerwahl Die Herausforderung beim Immobilienverkauf beginnt mit der Entscheidung für den richtigen Makler

Peter Sarta, Mr. Lodge: Es gibt nicht den Fehler schlechthin. Eigentümer selbst bewerten ihre Immobilie aber fast immer zu hoch, weil sie ihr Eigentum in der Regel vor allem emotional betrachten oder sich an Angebotspreisen von Immobilienportalen im Netz orientieren. Wer aber z.B. seine Immobilie zu teuer anbietet und den Preis anschließend stückweise senkt, holt am Ende weniger heraus und der Verkaufsprozess verlängert sich.

Professionelle Makler machen keine unrealistischen Preisversprechen, sondern führen vor dem Angebot eine qualifizierte Objektwertermittlung durch.