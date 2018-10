Aufzeichnungen der Castings "DSDS": Dieter Bohlens "beste Jury aller Zeiten" geht an die Arbeit

Ob die Zuschauer das genauso sehen, entscheidet sich allerdings nicht so schnell: Ausgestrahlt werden die Jury-Castings, die nun aufgezeichnet werden, Anfang Januar. Weitere Stationen sind nächste Woche Lochau am Bodensee und Hamburg. Parallel zu den Castings wird es in allen drei Städten noch einmal offene Castings geben.