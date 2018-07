Schönau am Königssee - Ein 42-jähriger Bergsteiger aus München ist am Samstagnachmittag am oberen Teil der Watzmann-Ostwand am Beginn der Gipfelschlucht abgerutscht und anschließend mehrere Meter abgestürzt. Dabei zog er sich eine offene Verletzung am Kopf zu. Er konnte nicht mehr ohne Hilfe weiter aufsteigen, weswegen er gegen 14 Uhr einen Notruf absetzte.