Auftritt in Stockholm Scooter-Konzert: H.P. Baxxter begrüßt ganz besonderen Gast

Solch einen Auftritt erlebt auch ein H.P. Baxxter (54) nicht alle Tage. Der Scooter-Frontmann ("How Much Is the Fish?") brachte mit seinen Bandkollegen am Samstag das Publikum im Stadion Zinkensdamms IP in Stockholm zum Tanzen. Unter den Anwesenden befand sich auch ein ganz besonderer Gast: Prinzessin Sofia von Schweden (33).