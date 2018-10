Auftritt in "Saturday Night Live" Kanye West provoziert mit Pro-Trump-Aussagen erneut

Dialog nicht Hetze

Dabei trug der Mann von Kim Kardashian (37, "Keeping Up with the Kardashians") einmal mehr seine rote Kappe mit der Aufschrift "Make America Great Again", das Erkennungszeichen von Trump-Anhängern. Soweit so unspektakulär. Doch als die Kameras schon aus waren, lief West erst zur Hochleistung auf. Er setzte zu einer flammenden Pro-Trump-Rede an. Ihm gehe es um "Dialog, nicht um Hetze". Auch erklärte er, dass er von vielen Menschen gefragt werde, warum er Trump überhaupt möge, dieser sei doch ein Rassist: "Wenn ich mir über Rassismus Sorgen machen würde, hätte ich Amerika schon vor langer Zeit verlassen", so West. Aufnahmen von Wests Ansprache wurde nicht nur vom anwesenden Publikum mit Handy-Kameras festgehalten, auch Comedian Chris Rock (53) teilte Bilder davon auf Instagram in einer Story.