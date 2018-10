Auftritt in New York Kim Kardashian trägt jede Menge Juwelen, aber keinen BH

Kim Kardashian (37) zeigte bei einem Auftritt in New York mal wieder jede Menge Haut. Auf der "Tiffany Blue Book"-Gala erschien sie in einem weißen, weit ausgeschnittenen Kleid von Rick Owens, unter dem sie keinen BH trug. Die ärmellose, rückenfreie Robe bestach durch Cut-outs an der Taille und reichte bis auf den Boden, wo sie in einer kleinen Schleppe auslief. Darunter trug die 37-Jährige offene High Heels.