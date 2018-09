Auftritt in blauem Kleid Herzogin Meghan: Wo kommen diese Kurven plötzlich her?

Sie ist die Fashion-Queen

Das blaue Kleid von Jason Wu schmiegte sich eng an Meghans Körper. Zusätzlich sorgten drapierte Falten und Rüschen an der Vorderseite der Robe optisch für mehr Fülle. Schon wirkt es, als hätte das Mitglied des britischen Königshauses ein paar gesunde Kilos dazugewonnen. Der Styling-Kniff gehört fest in Meghans Mode-Trickkiste. Erst vor kurzem sorgte sie mit einem Kleid von Club Monaco auf einer Hochzeitsfeier für den gleichen Effekt.