Auftritt im US-Fernsehen Liam Neeson: Er wollte seiner Freundin "Ehre erweisen"

Über sein Verhalten und seine Denkweise sagte Neeson in der Show, dass sie ihn "schockiert und verletzt" hätten. So sehr, dass er sich schließlich Beistand geholt habe. "Ein katholischer Priester nahm mir die Beichte ab." Auch im Sport habe der britisch-amerikanische Schauspieler wieder zu sich selbst gefunden. Wie er in dem TV-Gespräch weiter erzählte, würde er seither Powerwalken: "Zwei Stunden am Tag, um diese Wut aus mir herauszuholen", zitiert ihn die britische "Daily Mail".