Anfang der siebziger Jahre kreierte Moroder gemeinsam mit Donna Summer in seinem Bogenhausener Musikstudio "Musicland" die einzigartige Synthesizer-Disco-Musik, die später weltweit als "The Sound of Munich" in die Musikgeschichte einging. Das Studio von Moroder wurde Heimat für Bands wie Queen, The Rolling Stones, Electric Light Orchestra und Künstler wie Elton John, David Bowie, Amanda Lear und Iggy Pop.