Auftritt der Royals in London Harry, Meghan, William und Kate: Wiedervereint und doch getrennt

Nach der TV-Doku "Harry & Meghan: An African Journey" soll das Verhältnis der "Fab Four" angespannt sein. Mit Spannung ist daher der erste gemeinsame Auftritt von Prinz Harry (35), Herzogin Meghan (38), Prinz William (37) und Herzogin Kate (37) erwartet worden. Am Samstagabend erschienen die jungen Royals geschlossen beim Remembrance Festival in der Royal Albert Hall in London. Vor Ort waren zudem Queen Elizabeth II. (93), Prinz Charles (70) und Herzogin Camilla (72) sowie weitere Mitglieder der britischen Königsfamilie. Dabei fiel auf: Harry und Meghan sowie William und Kate saßen weit voneinander entfernt.