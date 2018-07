Auftritt bei WM-Abschlussfeier Wem drückt Will Smith im WM-Finale die Daumen?

Schauspieler Will Smith (49, "Independence Day") wird am Sonntag während dem WM-Finale zwischen Frankreich und Kroatien im Luschniki-Stadion von Moskau sein. Gemeinsam mit seinen Musikerkollegen Era Istrefi (24) und Nicky Jam (37) wird er den offiziellen Fifa-Song "Live It Up" performen. Für den Hollywood-Star ist es das erste Mal, dass er bei einer WM-Abschlussfeier auf der Bühne steht. Bei der Pressekonferenz am Freitag wollten daher alle wissen, welchem Team der 49-Jährige die Daumen drückt.