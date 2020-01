Auftritt bei den Grammy Awards 2020 Nick Jonas hat Spinat zwischen den Zähnen - und alle freuen sich

Peinliche Situation für Nick Jonas (27, "Touch"): Während seiner Performance bei den Grammy Awards 2020 vor einem Millionenpublikum blitzte ein Stück Spinat zwischen seinen Zähnen hervor. Von zahlreichen Fans wird der Sängerin dafür im Netz nun allerdings gefeiert. Der 27-Jährige ist eben auch nur ein Mensch. Und so heißt es bei Twitter etwa von einem User: "Nick Jonas hat Essen zwischen den Zähnen. Jetzt fühle ich mich nicht mehr so allein." Ein anderer Nutzer wurde gar eifersüchtig: "Ich will das Stück Spinat sein, das zwischen Nick Jonas' Zähnen steckt."