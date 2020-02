Auftritt bei amfAR-Gala in New York Heidi Klum: Schaffen es diese "GNTM"-Kandidatinnen ins Finale?

Zum Glück hätten sich die Anforderungen in dieser Hinsicht seit einigen Jahren geändert: "Hübsche Mädchen mit Kurven, die früher in der Branche nicht erwünscht waren, sind es inzwischen, also caste ich jetzt diese Mädchen." Am meisten überrasche sie dabei die Persönlichkeit der jungen Frauen: "Vielen von ihnen mangelt es an Selbstvertrauen". Das versuche sie immer wieder zu stärken. Diese Veränderung im Modebusiness sei "schon lange überfällig", so die 46-Jährige.