Auftritt auf Mallorca Anna Ermakova zeigt sich in einem scharlachroten Abendkleid

Anna Ermakova stiehlt allen die Show! Die 18-jährige Tochter von Boris Becker (50) zog am Donnerstagabend alle Blicke auf sich, als sie in einem tiefroten Kleid bei der Remus Lifestyle Night auf Mallorca über den roten Teppich schritt. In Kombination mit ihren außergewöhnlichen roten Haaren und dem mit Flammen bedruckten Hintergrund auf dem Red Carpet ergab sich ein ganz besonderes Bild.