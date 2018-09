Söder: Bayern ist das Paradies auf Erden

Ministerpräsident Söder gab sich im Vergleich dazu geradezu staatstragend. Fast eine Stunde lang stand er auf der Bühne und erläuterte dabei ausführlich, warum das Leben in Bayern seiner Ansicht nach so paradiesisch ist: "Wir sind schlauer, intelligenter und schöner als alle anderen." Dass die CSU daran einen wesentlichen Anteil hat, daran ließ Söder keinen Zweifel. Das Pflegegeld, das Familiengeld, die Eigenheimzulage – all das gebe es in dieser Form nur in Bayern.