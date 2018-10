Auftakt von Staffel neun "The Walking Dead": Alles auf Apokalypsen-Anfang

Die Staffel zuvor wurde von vielen Fans vor allem aufgrund der langatmigen und erschreckend langweiligen Feuergefechten zwischen Ricks und Negans Gefolgschaft inbrünstig kritisiert. Da wirkt es fast wie interner Hohn, dass in "Ein neuer Anfang" kein einziger Schuss abgegeben wird und Rick die Zukunft seiner Gruppe in der Vergangenheit sucht. Zusammen mit seinen treusten Wegbegleitern plündert er ein Museum in Washington D.C., sammelt dort alte landwirtschaftliche Geräte und eine Kutsche. Vollautomatische Waffen weichen zumindest in der ersten Folge also einem Pflug und ja, kein Witz, einem Kanu.