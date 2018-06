Auftakt in Gruppe E und F Das bringt der Tag bei der Fußball-WM

ZEICHEN SETZEN: Drei Jahre, elf Monate und vier Tage nach dem WM-Triumph in Brasilien will die DFB-Elf mit einem Sieg in das Unternehmen Titelverteidigung starten. "Wir wollen ein Zeichen setzen gegen Mexiko", sagte Joachim Löw vor seinem 100. Pflichtspiel als Bundestrainer. Trotz der anhaltenden Diskussionen um die Erdogan-Affäre fürchten Verantwortliche und Spieler keine Auswirkungen auf die sportliche Leistung von Mesut Özil. "Er ist einsatzfähig, er ist fit und macht einen guten Eindruck", sagte Löw, der zudem verriet, dass Julian Draxler in der Startelf stehen wird.