Warum zeigt Marie so wenig Gefühl? Was würden Sie ihr raten, wenn Sie eine gute Freundin wären?

Bode: Marie muss sehr stark sein, sie hat sehr früh Verantwortung für den Hof, die kleine Schwester und den trauernden Vater übernehmen müssen. Da bleibt nicht viel Zeit für Weichheit und Gefühle. Da haben wir zum Glück keine Gemeinsamkeit! Ich komme aus einer sehr lebendigen Familie, hatte eine schöne Kindheit in einer Art Villa Kunterbunt und habe viel Liebe und Zuneigung von meinen Eltern erfahren. Als Freundin würde ich Marie daher raten, ihren Groll, den sie gegen ihre alte Hassliebe Georg [gespielt von Thomas Unger] pflegt, mal lieber sein zu lassen. Dann könnte sie auch endlich sehen, dass sie eigentlich ganz wunderbar zusammenpassen.

Ohne zu viel verraten zu wollen, ist eines der anspruchsvollen Themen im zweiten Teil eine Schwangerschaft mit 45 Jahren. Was halten Sie denn davon?

Bode: Da ich selbst drei meiner vier Kinder erst um die 40 herum bekommen habe, habe ich an sich überhaupt kein Problem damit, wenn auch "ältere" Frauen noch Kinder bekommen. Hauptsache Mutter und Kind machen das Ganze gesund mit, oder? Die Risiken sind natürlich sehr viel höher, aber alle meine Kinder sind nach wunderschönen Schwangerschaften gesund auf die Welt gekommen. Ein Wermutstropfen für meinen Mann und mich ist aber schon manchmal, dass wir alte Omis und Opis sind, wenn unsere Kinder so alt sind wie wir jetzt. Und dass wir nicht unbedingt viel von unseren Enkeln haben werden. Das ist schon schade, aber daran lässt sich ja nichts ändern.

Verstehen Sie, dass die betroffene Frau an Abtreibung denkt?

Bode: Im konkreten Fall geht es aber um eine Schwangerschaft nach einem One-Night-Stand. Und die Entscheidung für oder gegen eine Abtreibung hat in dem Fall ja vor allem mit dem fehlenden Vater zu tun. Schaffe ich das alleine? Will ich das alleine? Das Problem kann also auch eine 20-Jährige haben. Generell muss jede Frau für sich entscheiden, ob sie abtreibt, entsprechend der Situation, in der sie sich befindet. Ich wünsche aber Frauen, die vor dieser Entscheidung stehen, dass sie sich Hilfe suchen, sich das sehr gut überlegen. Denn ich kenne auch viele Frauen, die die Entscheidung für eine Abtreibung später bereuen.

Aktuell ist "Daheim in den Bergen" als Zweiteiler deklariert. Geht es weiter und wenn ja, wie? Was können Sie schon verraten?

Bode: So viel kann ich wohl verraten: "Daheim in den Bergen" ist von Anfang an als Reihe angelegt, der sogenannte Zweiteiler sind die ersten zwei Folgen dieser Reihe. Die beiden Familien und der Grundkonflikt, auch das Konzept mit den Episodengeschichten werden eingeführt. Die Geschichte und die Hauptfiguren sind so angelegt, dass sie sich im besten Fall ewig weitererzählen lassen. Aber wie die Regeln im Fernsehen nun mal sind, wird der Erfolg der Ausstrahlung der ersten beiden Teile, ausschlaggebend sein dafür, ob noch dieses Jahr weitergedreht wird oder nicht. Also einschalten! Ich wäre bereit.