Auftakt der WM-Saison "Passt schon": Dreßen zum Start Siebter und Neunter

0,78 Sekunden fehlten Dreßen am Samstag in der Königsdisziplin zur Bestzeit des WM-Dritten Max Franz (Österreich), der mit Startnummer eins bei perfekten Bedingungen zum zweiten Mal im Weltcup gewann. Platz zwei ging an Christof Innerhofer (Italien/0,28 Sekunden zurück), dessen Teamkollege Dominik Paris (0,54) Dritter wurde. Andreas Sander (Ennepetal/2,10) belegte Rang 29.