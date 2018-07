Das gaben die Organisatoren der Königsklasse am Montag bekannt. Die Saison startet bereits einen Tag zuvor, der gesamte Spielplan wird am Dienstag veröffentlicht. Das Topspiel der ersten Runde ist das Duell zwischen Titelverteidiger Real Madrid und EuroCup-Gewinner Darüssafaka Istanbul. Bereits zum vierten Mal in Folge eröffnen die Titelträger der wichtigsten europäischen Wettbewerbe die EuroLeague.