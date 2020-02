Auftakt am Donnerstag Berlinale-Jurypräsident Jeremy Irons weist Kritik zurück

Der Jurypräsident der diesjährigen Berlinale, Jeremy Irons (71, "Die Poesie des Unendlichen"), steht unter Beschuss. Frühere Aussagen in Bezug auf sein angebliches Frauenbild wurden in den letzten Wochen kontrovers diskutiert. Jetzt bezog der Brite kurz vor der Eröffnung in Berlin auf einer Pressekonferenz Stellung zu den Vorwürfen. Er stellte klar, dass er die weltweite Bewegung für die Rechte von Frauen unterstütze.