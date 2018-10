Einigermaßen neidisch blickt der Rest der Liga angesichts des feinen Näschens bei der Talentsuche nach Dortmund - und beim FC Bayern werden sie sich besonders ärgern. Denn auch in München hatte man den forschen Flügelflitzer im vergangenen Jahr auf der Liste, doch am Ende senkten die Verantwortlichen in München den Daumen. Das schreibt die "Sport Bild".