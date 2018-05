Neben Ismaik und Fanartikel-Chef Anthony Power war auch Michael Hofmann, Organisator des Treffens, dabei. "Ich finde es bewundernswert“, so der ehemalige Bundesliga- Torwart des TSV 1860, "dass die Familie Ismaik mit dieser Aktion wieder einmal ein großes Herz für die Löwen bewiesen hat. An dieser Stelle will ich mich aber auch bei allen Fans und Spendern bedanken."