OB Dieter Reiter (SPD) werde keine dienstaufsichtsrechtlichen Schritte gegen den 59-Jährigen einleiten, teilte die Stadt am Freitag mit. Das Kulturreferat begründete die Entscheidung in einem Antwortschreiben an die CSU-Stadtratsfraktion auch mit der Freiheit der Kunst. "Kunst ist kein Selbstzweck", heißt es in dem vom scheidenden Kulturreferenten Hans-Georg Küppers (SPD) unterzeichneten Schreiben.