Aufruf auf Instagram Rapper Bonez MC will ein Date mit Sylvie Meis

Der Hamburger Rapper Bonez MC (32), Mitglied von 187 Strassenbande, hatte in einer Instagram Story einen Aufruf gestartet: "Geht mal bitte alle auf ihr neues Foto und erzählt ihr, dass ich sie gerne auf ein laktosefreies Spaghetti-Eis einladen möchte", schrieb er in Bezug auf Meis' Instagram-Profil: "Vielleicht wird ja noch was draus, es liegt in eurer Hand." Viele der 1,2 Millionen Follower des Rappers kommen dieser Aufforderung offenbar gerne nach.