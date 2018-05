Aufregung in Schönberg Tierische Überraschung: Känguru sitzt vor Fenster in Niederbayern

Die Beamten suchten über die Medien nach dem Besitzer und wurden rasch fündig. Binnen weniger Stunden meldete sich laut Polizei ein in der Nähe wohnender Mann, der das Känguru in einem Freilauf hält. Daraus sei das Tier am Morgen wohl entschlüpft, sagte ein Sprecher der Polizei. Die Geschichte endete im Laufe des Vormittags denkbar unspektakulär: Das Känguru kehrte selbstständig zu seinem Gehege zurück.