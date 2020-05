Prinz Harry (35) und Herzogin Meghan (38) haben US-Medienberichten zufolge die Polizei von Los Angeles wegen mehrerer Drohnenflüge über ihrem neuen Domizil in Los Angeles einschalten müssen. Wie das Online-Magazin "The Daily Beast" meldet, habe das royale Paar die dortigen Behörden von mindestens fünf Drohnen unterrichtet, die über dem Anwesen geschwebt seien und sie belästigt hätten. Es wird vermutet, dass Paparazzi so zu unautorisierten Schnappschüssen kommen wollten.