Binz - Seit dieser Woche ist das Restaurant "Oma's Küche" in Binz auf Rügen kinderfrei, jedenfalls ab 17 Uhr. In den Abendstunden ist Kindern unter 14 Jahren der Einlass untersagt. "Das erste Kinderfreie Restaurant in Binz und auf ganz Rügen, zumindest ab 17.00 Uhr - Gäste ab 14 Jahre herzlich willkommen!" – so preist das Restaurant die Neuerung auf seiner Webseite an.