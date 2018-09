Aufregung am Samstag Münchberg: Mann droht mit Waffe - SEK rückt an

Münchberg - Der angedrohte Einsatz einer Schusswaffe hat in Oberfranken einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Die Beamten umstellten am frühen Samstagmorgen ein Wohnhaus in Münchberg (Landkreis Hof), zudem kreiste ein Hubschrauber über dem Stadtgebiet, wie die Polizei mitteilte.