Husky "Snow" ist wieder bei seinem Besitzer

Eine 28-Jährige entdeckte "Snow" am Heimeranplatz in den Gleisen und sprang kurzerhand hinein um das Tier zu fangen. Ohne Erfolg. Erst eine Streife der Bundespolizei hatte mit der Suche nahe dem Heimeranplatz Erfolg: Allerdings ließ "Snow" sich nicht sofort einfangen und lief weiter in Richtung Mittersendling. Erst als ein Polizist sich im Sprint an dem Hund vorbei bewegte, konnten die Beamten ihn umzingeln und schließlich aus den Gleisen bringen.